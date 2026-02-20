ECONOMIE
Wielrenner Milan sprint opnieuw naar ritzege in UAE Tour

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 14:25
anp200226134 1
DUBAI (ANP) - De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft zijn tweede etappezege op rij geboekt in de UAE Tour. In een vlakke etappe over 168 kilometer rond Dubai was Milan de snelste in de eindsprint.
Het is de vierde ritzege van het seizoen voor de renner van Lidl-Trek, zijn tweede in een WorldTour-wedstrijd. De Noor Erlend Blikra werd tweede in Dubai, de derde plek was voor Milans landgenoot Matteo Malucelli.
Het algemeen klassement blijft onveranderd. Daarin gaat de Italiaan Antonio Tiberi aan de leiding met 21 seconden voorsprong op Isaac del Toro uit Mexico. De Colombiaan Harold Tejada staat derde op een minuut achter de leider. Er volgen nog twee etappes in de rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten. De rit van zaterdag heeft een finish bergop.
