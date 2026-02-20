ECONOMIE
Freestyleskiër Hess maakt 'L'-teken nadat Trump hem loser noemt

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 14:22
anp200226132 1
LIVIGNO (ANP/AFP) - De Amerikaanse freestyleskiër Hunter Hess heeft vrijdag gezegd dat hij "extra gemotiveerd" was nadat Donald Trump hem een "echte loser" had genoemd. Dat deed de Amerikaanse president nadat Hess had verklaard met gemengde gevoelens Amerika bij de Winterspelen te vertegenwoordigen in het huidige politieke klimaat.
"Het feit dat ik de vlag draag, betekent niet dat ik alles vertegenwoordig wat er in de VS gebeurt", stelde Hess tijdens een persconferentie in Italië. Trump haalde daarop via zijn sociale media hard uit naar hem. "Hunter Hess, een echte loser, zegt dat hij zijn land niet vertegenwoordigt tijdens de huidige Olympische Winterspelen."
De Amerikaan, die zich als vijfde plaatste voor de finale van de halfpipe voor mannen, maakte vrijdag een "L"-teken op zijn voorhoofd toen hij zijn eerste run in het Livigno Snow Park voltooide. Toen hem werd gevraagd waarom hij dat gebaar had gemaakt, zei de 27-jarige: "Blijkbaar ben ik een loser."
