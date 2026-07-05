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Stroom rond Tilburg kort uitgezet om dreigende overbelasting

Economie
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 14:56
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TILBURG (ANP) - Netbeheerder Enexis heeft zondag tegen het einde van de ochtend de stroom voor zo'n 18.000 klanten in en rond Tilburg kort afgeschakeld om te voorkomen dat het elektriciteitsnet daar overbelast zou raken. Dat bevestigt een woordvoerster van Enexis na berichtgeving door onder meer Omroep Brabant. Door de noodmaatregel zaten mensen zonder stroom.
Het is volgens de woordvoerster nog nooit eerder gebeurd dat Enexis huishoudens om deze reden zonder stroom liet zitten. "Overbelasting kan zorgen voor grotere en langdurige stroomuitval, dus je doet dan liever een deel uit om te voorkomen dat die overbelasting ervoor zorgt dat dingen kapotgaan", legt ze uit. Ze zegt dat de laatste klanten ruim een half uur na de ingreep weer elektriciteit hadden.
De zegsvrouw laat weten dat in de regio Tilburg zondag opeens heel veel elektriciteit werd verbruikt. De netbeheerder onderzoekt nog waarom. Er is volgens haar geen reden om te verwachten dat Enexis binnenkort nog een keer moet ingrijpen.
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