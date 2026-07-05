Van der Poel tipt Pogačar voor tweede Touretappe

TARRAGONA (ANP) - Mathieu van der Poel denkt dat wereldkampioen Tadej Pogačar zondag de grootste kans heeft om de tweede etappe van de Tour de France te winnen. Voor zichzelf ziet de tweevoudig etappewinnaar in de heuvelachtige finale in Barcelona slechts een kleine kans weggelegd. "Maar als er een kansje is, probeer ik dat wel te pakken", zei de 31-jarige wielrenner van Alpecin-Premier Tech tegen aanwezige verslaggevers in de Catalaanse vertrekplaats Tarragona.

"Voor mij moet het een beetje een gesloten wedstrijd zijn, maar dat gebeurt niet meer zo vaak. Het is lastiger dan iedereen denkt, zeker met het weer en de stress die erbij komen kijken", aldus de nummer 11 van het klassement na de ploegentijdrit van zaterdag. Van der Poel denkt dat de top 10 van die eerste etappe zondag weer de gevaarlijkste mannen zijn. De finish ligt opnieuw op de Montjuïc.

Van der Poel droeg vorig jaar aan het begin van de Tour vier dagen de gele trui en hoopte dat deze editie te herhalen. Zijn achterstand op leider Jonas Vingegaard is 39 seconden.