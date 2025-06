Stroomaansluiting voor 61 Zeeuwse bedrijven door ruimte op net

VLISSINGEN (ANP) - Tientallen Zeeuwse organisaties krijgen een nieuwe of zwaardere aansluiting op het volle stroomnet. TenneT en Stedin verwachten 61 Zeeuwse bedrijven op de wachtlijst ruimte te kunnen bieden. Volgens de netbeheerders gaat voor het eerst sinds de zomer van 2023 een groep klanten van de wachtlijst af. Het hoogspanningsnet in Zeeland bereikte toen zijn maximale capaciteit.

De ruimte komt vrij doordat TenneT in maart een contract sloot voor flexibel vermogen met opslagbedrijf Lion Storage voor een grote batterij-installatie in de haven van Vlissingen. Flexibel vermogen houdt in dat grootverbruikers tijdens drukke momenten op het net minder stroom aan het net terugleveren of verbruiken. Stedin informeert de organisaties wanneer de aangevraagde ruimte precies vrijkomt.

Stedin belt de betrokken bedrijven, die verspreid over de provincie staan, deze week. Een deel van de bedrijven krijgt voorrang omdat het stroom voor maatschappelijk belangrijke projecten is, zoals scholen en ziekenhuizen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalde eerder dat netbeheerders voorrang mogen verlenen.

Wachtlijst bijna een vijfde korter

Volgens regiodirecteur Zeeland bij Stedin Martin Martens is de ruimte voor de organisaties "een grote stap", waarmee de wachtlijst in die provincie bijna een vijfde korter wordt. Een van de organisaties die meer vermogen en nieuwe aansluitingen heeft gekregen is waterschap Scheldestromen. Dagelijks bestuurslid Carla Michielsen heeft dit "hard nodig" om de belangrijkste taken te kunnen blijven uitvoeren.

Klanten op de wachtlijst in het noorden van Walcheren moeten volgens de netbeheerders nog wel blijven wachten. Daar is niet alleen het hoogspanningsnet van TenneT vol, maar ook het middenspanningsnet van Stedin.