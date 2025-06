Rutte reorganiseert en versterkt greep op NAVO-communicatie

BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte voert een reorganisatie door op het hoofdkwartier. De afdelingen communicatie en personeelszaken zijn straks niet langer zelfstandig en de eerste gaat direct onder Ruttes staf vallen. De ingreep moet de NAVO "effectiever en efficiënter" laten werken en zou ook geld besparen, zeggen ingewijden.

Rutte, die sinds oktober secretaris-generaal is en de baas van het NAVO-personeel op het hoofdkwartier in Brussel, zet de organisatie volgens diplomaten naar zijn hand. Zoals elke NAVO-chef dat doet, onderstreept een bron. Dat Rutte de communicatieafdeling voortaan rechtstreeks onder zijn hoede neemt, tekent volgens de ingewijde hoe belangrijk hij dat vindt.

Er verdwijnt een aantal banen en er worden kosten bespaard, zeggen NAVO-bronnen na berichtgeving door Europees nieuwsplatform Politico. De begeerde posten van assistent-secretaris-generaal voor de beide opgeslokte afdelingen worden geschrapt.

Reorganisatie

Een reorganisatie in eigen huis helpt om leiders als de Amerikaanse president Trump te tonen dat de NAVO effectief en spaarzaam is, zegt een diplomaat. Maar de opzet was om het hoofdkwartier beter te laten werken, beklemtoont een ander.

De veranderingen zijn inmiddels in gang gezet, zeggen ingewijden. Het personeel is de afgelopen tijd geïnformeerd.

De kosten voor het hoofdkwartier in Brussel en voor de militaire staf van de NAVO worden betaald uit een eigen budget. Dat bedraagt dit jaar 483 miljoen euro. Duitsland en de VS nemen het meeste voor hun rekening. De kosten zijn maar een fractie van wat de NAVO-landen volgens NAVO-afspraken in hun defensie steken. Ze zijn het bijna eens over een verhoging van die 'NAVO-norm' naar 5 procent van hun economie. Dat zijn vele honderden miljarden euro's per jaar.