Studie: 290 miljard schade Duitse economie door cyberaanvallen

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 12:44
BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse economie heeft over het afgelopen jaar bijna 290 miljard euro aan schade opgelopen door cyberaanvallen. Dat meldt de Duitse IT-brancheorganisatie Bitkom in een rapport. Die cyberaanvallen worden volgens Bitkom steeds vaker uitgevoerd door buitenlandse inlichtingendiensten. Vooral Rusland en China zouden hier vaak achter zitten.
Volgens Bitkom is bijna 90 procent van de Duitse bedrijven in het afgelopen jaar slachtoffer geworden van cyberaanvallen. Bijna de helft van de getroffen bedrijven kon de bron van de aanvallen herleiden naar Rusland of China.
De meest voorkomende vorm van cyberaanvallen is ransomware, oftewel gijzelsoftware. Daarbij versleutelen indringers computersystemen van een bedrijf en eisen vervolgens losgeld om weer toegang te kunnen krijgen tot die systemen. Een bedrijf kan door zo'n aanval deels of helemaal stilvallen.
