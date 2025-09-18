Spanje liet familielid Taghi vrij, Nederland vroeg overlevering

ZWOLLE (ANP) - De 24-jarige Firass T., een familielid van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi, die in juni in Zuid-Spanje is aangehouden op verdenking van omvangrijke drugssmokkel, is door de politie daar vrijgelaten. Dat meldde het Openbaar Ministerie donderdag na vragen van het ANP.

Het OM had de overlevering van T. in gang gezet, maar ontdekte deze week dat hij al op vrije voeten is. Wat er misging, is onderwerp van onderzoek. T. was in de Spaanse plaats Tarifa aangehouden terwijl hij onderweg was om Europa te verlaten. Tegen hem was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

T. wordt onder meer verdacht van deelname aan een drugsbende. In hetzelfde onderzoek werden in juni twee mannen uit Geldermalsen aangehouden, zij staan volgende week voor het eerst voor de rechter en worden in verband gebracht met de invoer van 366 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in februari 2025.