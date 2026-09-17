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Studie: aardappeloogst EU dit jaar mogelijk bij de kleinste ooit

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 9:27
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LONDEN (ANP) - Nederland en andere landen in Noordwest-Europa krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit en een verlies van honderden miljoenen voor telers door de droogte deze zomer. Onderzoeksorganisatie Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) schat donderdag na een analyse dat het gezamenlijke productieverlies in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk kan oplopen tot 622 miljoen euro. In Nederland kan dit volgens ECIU uitkomen op een bedrag tot 42 miljoen euro.
Door het droge en warme weer deze zomer zal de aardappeloogst in de vier landen samen waarschijnlijk met ongeveer 3,1 miljoen ton dalen en in Nederland met 210.000 ton, aldus het onderzoek. Vergeleken met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar gaat het in Nederland om een productieverlies van 7 procent.
Vorig jaar hadden aardappeltelers in Europa juist last van een overschot en lagere prijzen. Daarop besloten veel telers het productieoppervlak dit jaar te verkleinen.
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