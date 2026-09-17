63 procent van de woningzoekers heeft belangrijke levenskeuzes uitgesteld of aangepast omdat ze geen passende woning kunnen vinden. Trouwen, kinderen krijgen, samenwonen: het wacht allemaal tot er ooit een betaalbaar huis opduikt. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder ruim 500 woningzoekenden in aanloop naar Prinsjesdag 2026, meldt PropertyNL

Bijna niemand gelooft het nog

Van de ondervraagden heeft 57 procent weinig vertrouwen en 27 procent helemaal geen vertrouwen in de woningambities van het kabinet. Slechts 4 procent heeft hier redelijk veel vertrouwen in. Twee derde van de woningzoekers is (zeer) ontevreden over het huidige woonbeleid.

Ruim de helft verwacht bovendien dat de kansen op de woningmarkt verder verslechteren. Slechts 8 procent van de aspirant-kopers verwacht dat de kansen op een betaalbare woning enigszins zullen verbeteren.

Trouwen kan wachten, kinderen ook

Het effect reikt verder dan de portemonnee. Volgens het NIDI heeft de stijging van de huizenprijzen in het afgelopen decennium aanzienlijk bijgedragen aan de daling van het geboortecijfer. Jongvolwassenen stellen het krijgen van kinderen uit, of zelfs af, door de situatie op de woningmarkt. Het gemiddeld kindertal per vrouw in Nederland daalde van 1,80 in 2010 naar 1,43 in 2024, becijferde het CBS.

Het woningtekort telt niet in stenen. Het telt in uitgestelde levens.

384.000 woningen tekort

Het statistisch woningtekort daalde in 2026 naar 384.000 woningen, oftewel 4,6 procent van de voorraad. Dat is het tweede jaar met een lichte daling. Toch gaat het langzaam: bij 100.000 nieuwe woningen per jaar bereikt Nederland volgens ABF Research pas rond 2034 een gezonde markt. De huizenprijzen liggen bovendien nog altijd hoger dan een jaar geleden.

Bouwen, maar wanneer?

Begin september wees het kabinet vijf nieuwe plekken aan waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen: in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. De Hypotheker noemt dat een positieve stap, want met een tekort van ruim 380.000 woningen is het cruciaal om de impasse te doorbreken, zodat senioren en starters uitzicht krijgen op een betaalbare woning. Tegelijkertijd moet het bouwproces in een hogere versnelling komen, onder meer door vergunningsprocedures te versnellen, benadrukt De Hypotheker.

Ondertussen stijgen de kosten voor wie wél koopt. 16 hypotheekverstrekkers verhoogden deze week hun rente, schreven we eerder in "16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit". En hoewel de startersvrijstelling in 2027 omhooggaat naar €615.000, zoals we beschreven in "Startersvrijstelling naar €615.000: tot €12.300 besparing als je in 2027 je eerste huis koopt", gelooft bijna niemand dat het genoeg is.

Repeterend verhaal

Het is wel een repeterend verhaal dat het vertrouwen echt laag is, omdat ieder jaar terugkomt dat het niet gerealiseerd wordt en we achterlopen. - Boudewijn de Jong, hypotheekadviseur De Hypotheker Rotterdam, tegen BNR Nieuwsradio

Het woningtekort daalt op papier. Maar voor wie een huis zoekt om aan kinderen, een huwelijk of simpelweg een eigen leven te beginnen, voelt de markt verder weg dan ooit.