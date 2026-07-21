Studie: datacenters in 2035 goed voor vijfde stroomverbruik VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Datacenters zijn in 2035 waarschijnlijk verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van het totale elektriciteitsverbruik in de Verenigde Staten. Dat heeft BloombergNEF (BNEF) becijferd, dat daarbij uitgaat van een snelle stijging van de stroomvraag vanuit datacenters door de opmars van kunstmatige intelligentie (AI). In staten met veel datacenters, zoals Virginia en Texas, pakt het aandeel in het stroomverbruik naar verwachting zelfs nog hoger uit.

Volgens het onderzoeksbureau zijn datacenters nu nog goed voor 5,9 procent van de Amerikaanse stroomvraag. Dit loopt de komende jaren gestaag op naarmate er meer datacenters bijkomen. Vooral na 2030 lijkt hun stroomgebruik hard toe te nemen. In dat jaar wordt hun aandeel op 12 procent geschat.

Al deze extra vraag gaat de stroomnetten in de VS flink onder druk zetten. De kenners voorzien in het land soms vergunningsstops door lokale overheden en politieke tegenstand vanwege de toenemende energiebehoefte en de milieu-impact van deze projecten.