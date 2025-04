Studie: miljarden aan projecten in Noordzeekanaalgebied in gevaar

AMSTERDAM (ANP) - Vele miljarden euro's aan nieuwe en gerealiseerde projecten in het Noordzeekanaalgebied lopen gevaar door een stikstofuitspraak van vorig jaar. Hiervoor waarschuwen bedrijvennetwerk ORAM en Port of Amsterdam na onderzoek onder zeventig bedrijven, onder meer in de maakindustrie, het transport en de energieproductie.

Door de uitspraak is volgens de onderzoekers grote onzekerheid bij bedrijven ontstaan. De Raad van State oordeelde in december dat bij projecten niet meer zomaar geschoven mag worden met beschikbare stikstofruimte, daarvoor moet eerst een natuurvergunning worden aangevraagd.

De huidige stikstofregels leiden bij drie op de vier bedrijven tot zorgen en onduidelijkheid, melden de onderzoekers. Bijna vier op de tien lopen al tegen beperkingen aan. De helft van hun projecten zijn plannen waarvan nu onzeker is of ze kunnen worden uitgevoerd. De organisaties zeggen niet om hoeveel miljarden euro's en om welke bedrijven of projecten het precies gaat.