TenneT vindt ruimte op stroomnet dankzij tijdgebonden contracten

ARNHEM (ANP) - TenneT heeft na onderzoek meer dan 9 gigawatt ruimte gevonden op het stroomnet. Die stelt de hoogspanningsnetbeheerder beschikbaar voor partijen op de wachtlijst voor een stroomaansluiting.

TenneT doet al langer onderzoek naar een slimmer gebruik van het net. Daaruit bleek dat buiten de drukste momenten op de dag nog 9,1 gigawatt aan vermogen beschikbaar is. "Dat is echt gigantisch veel!", zegt operationeel directeur Maarten Abbenhuis maandag in een toelichting.

Op veel plekken in het land zit het net vol, waardoor bedrijven moeten wachten voor ze een aansluiting kunnen krijgen. Maar door de restruimte buiten de 'spits' beter te benutten, is er voor een deel van hen toch een aansluiting mogelijk. Dat doet TenneT door te werken met nieuwe tijdsduurgebonden contracten. Daarbij kan een bedrijf gedurende een vastgesteld aantal uren per jaar gebruikmaken van het net. In totaal hebben partijen bij TenneT voor ruim 70 gigawatt aan aanvragen voor zo'n contract ingediend.