Studie: minder dan 1 op de 5 oprichters Duitse start-ups is vrouw

BERLIJN (ANP/DPA) - Slechts 19 procent van de oprichters van start-ups in Duitsland is vrouw. Afgelopen jaar daalde dit percentage nog iets. Dit staat in een onderzoek in opdracht van Bertelsmann Foundation, een Duitse denktank die zich richt op maatschappelijke vragen.

Volgens de onderzoekers worden vrouwen vaak tegengehouden door een gebrek aan rolmodellen en de bestaande stereotypen. Daarnaast vinden veel vrouwen het lastig om het zelfstandig ondernemerschap te combineren met een gezin. Vrouwen in Duitsland verrichten nog steeds het grootste deel van de zorgtaken in het huishouden.

Ongeveer twee derde van de mannelijke oprichters van start-ups had al plannen om een bedrijf te beginnen als tiener of tijdens hun studie, terwijl vrouwen meestal later nadenken over ondernemerschap.

Eerder dit jaar werd al bekend dat van alle investeringen in jonge bedrijven in Nederland, vorig jaar maar een klein deel is gegaan naar ondernemingen die worden geleid door vrouwen.