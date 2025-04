Beurzen in afwachting nieuwe importheffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met kleine uitslagen geopend. Beleggers zijn in afwachting van de nieuwe importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump naar verwachting later op de dag bekend gaat maken. Daarmee gaat de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en zijn handelspartners een nieuwe fase in.

Trump zal dan naar verwachting op wat hij noemt "Bevrijdingsdag" wederkerige importheffingen aankondigen rond 22.00 uur Nederlandse tijd in de Rozentuin van het Witte Huis. Dat zijn heffingen op landen met tarieven op Amerikaanse producten. De maatregel moet volgens Trump een einde maken aan oneerlijke handelspraktijken voor de VS en gaan gelden voor alle landen en sectoren. Volgens het Witte Huis zullen die heffingen per direct ingaan.

De AEX noteerde in de vroege handel vrijwel vlak op 904,81 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 849,83 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 0,6 procent.