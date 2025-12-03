Studie over economische klimaatschade ingetrokken wegens fouten

POTSDAM (ANP/BLOOMBERG) - Een veelgeciteerde studie die de gevolgen van klimaatverandering voor de wereldeconomie berekende, is ingetrokken na kritiek van wetenschappers. Het onderzoek werd door wetenschappers van het Potsdam Instituut voor Klimaateffectenonderzoek ingetrokken vanwege "aanzienlijke" problemen. De studie werd vorig jaar april gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De auteurs hebben de studie aanvankelijk in augustus van dit jaar herzien en aangepast, nadat een artikel in hetzelfde tijdschrift had gesteld dat de bevindingen overdreven waren. Maar de aanpassingen, die een minder grote economische impact lieten zien dan aanvankelijk werd gesuggereerd, werden uiteindelijk als te fundamenteel beoordeeld om eenvoudig te corrigeren.

Bovendien toonde het aangepaste artikel aan dat de conclusies aan grotere onzekerheid onderhevig waren dan eerst werd aangegeven. Het oorspronkelijke artikel werd onder meer geciteerd door de Wereldbank en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en diende als basis voor klimaatscenario's die beleidsmakers wereldwijd gebruiken.