ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Studie over economische klimaatschade ingetrokken wegens fouten

Economie
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 12:59
anp031225143 1
POTSDAM (ANP/BLOOMBERG) - Een veelgeciteerde studie die de gevolgen van klimaatverandering voor de wereldeconomie berekende, is ingetrokken na kritiek van wetenschappers. Het onderzoek werd door wetenschappers van het Potsdam Instituut voor Klimaateffectenonderzoek ingetrokken vanwege "aanzienlijke" problemen. De studie werd vorig jaar april gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature.
De auteurs hebben de studie aanvankelijk in augustus van dit jaar herzien en aangepast, nadat een artikel in hetzelfde tijdschrift had gesteld dat de bevindingen overdreven waren. Maar de aanpassingen, die een minder grote economische impact lieten zien dan aanvankelijk werd gesuggereerd, werden uiteindelijk als te fundamenteel beoordeeld om eenvoudig te corrigeren.
Bovendien toonde het aangepaste artikel aan dat de conclusies aan grotere onzekerheid onderhevig waren dan eerst werd aangegeven. Het oorspronkelijke artikel werd onder meer geciteerd door de Wereldbank en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en diende als basis voor klimaatscenario's die beleidsmakers wereldwijd gebruiken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

ANP-543125161

Krijg je echt een creditcard aan microplastics per week binnen?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

images

De waarheid achter de ‘bird test’: werkt het echt?

Loading