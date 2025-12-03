Drenten met aardbevingsschade ervaren meer stress en wantrouwen

UTRECHT (ANP) - Ook in Drenthe hebben mensen met schade aan hun woning door de gaswinning in Groningen vaker last van stress en minder vertrouwen in de overheid. "De impact van de gaswinningsproblematiek stopt niet bij de provinciegrens van Groningen", stelt onderzoeksinstituut Nivel, dat samen met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doet.

Vooral in Noord-Drenthe, tegen de grens met Groningen, wonen mensen die schade hebben opgelopen door het winnen van gas. Zij ervaren vaker gevoelens van boosheid en machteloosheid en hebben meer gezondheidsklachten door stress. Het gevoel van veiligheid is tussen april 2024 en april 2025 wel toegenomen, nadat de gaswinning in het Groningenveld is gestopt. Maar nog steeds voelen Drenten met aardbevingsschade zich minder veilig dan degenen zonder. Het vertrouwen in de overheid nam af bij deze mensen, vooral in de eigen gemeente. Ook in de landelijke overheid en de provincie wordt minder vertrouwd.

De studie is onderdeel van Gronings Perspectief, dat onderzoek doet naar de impact van de gaswinning en de daardoor veroorzaakte aardbevingen op bewoners. Het onderzoeksproject loopt sinds 2016 en is in 2024 uitgebreid naar de provincie Drenthe, omdat ook daar mensen schade hebben door de aardbevingen. Aan de verschillende metingen deden ongeveer 1100 tot 1300 mensen uit Drenthe mee.