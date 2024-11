Subsidiepot voor aanschaf nieuwe elektrische auto is leeg

DEN HAAG (ANP) - De subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is leeg. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In totaal was er 58 miljoen euro beschikbaar voor dit jaar, maar het agentschap heeft inmiddels meer aanvragen ontvangen dan dat er budget beschikbaar is.

Nederlanders konden via de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) 2950 euro subsidie aanvragen voor de koop of private lease van een nieuwe elektrische personenauto. De subsidieregeling was beschikbaar sinds 9 januari.

De RVO meldt op zijn website dat nog niet alle aanvragen zijn beoordeeld. "Het kan zijn dat er nog aanvragen worden afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. En soms worden aanvragen ingetrokken. In beide gevallen komt er budget vrij", aldus de rijksdienst.