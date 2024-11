Minister Veldkamp woest over lekken reis naar Israël

DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) is woest over een gelekte reis van hem naar Israël en de Palestijnse gebieden. "Dit neem ik zeer ernstig op", zei hij tijdens de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer. "Ik kan op deze manier niet functioneren als minister van Buitenlandse Zaken." Het lekken zou gevolgen kunnen hebben voor zijn veiligheid.

Veldkamp reageerde op Kati Piri (GroenLinks-PvdA) die refereerde aan een bezoek van hem maandag aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij wilde direct opheldering van Piri hoe zij aan die informatie kwam. Dat ging andere partijen te ver. Eric van der Burg (VVD) zei dat Kamerleden soms iets horen in het kader van hun werkzaamheden en dat zij "niet ter discussie" stond. Derk Boswijk (CDA) zei de "frustratie" van de minister te begrijpen, maar vond ook dat Piri "hier geen rekenschap hoeft af te leggen". Piri verklaarde dat nog nooit ambtenaren informatie naar haar hebben gelekt.

Een duidelijk boze Veldkamp benadrukte dat hij op zijn ministerie nadrukkelijk de instructie had gegeven de reis geheim te houden. D66'er Jan Paternotte wees erop dat een paar dagen geleden in de NRC ook al werd gerefereerd aan het bezoek. Van der Burg zei dat de minister hierover niet de Kamer moet aanspreken, maar zijn ambtenaren.

Eerder op de ochtend kwam RTL Nieuws ook al met een verhaal op basis van vertrouwelijke stukken van Buitenlandse Zaken. Dat ging onder meer over onderhandelingen in de EU over sancties tegen Israël. Veldkamp zei dat het lekken gevolgen kan hebben voor de Nederlandse relatie met andere EU-lidstaten. "Dit schaadt onze diplomatieke slagkracht."