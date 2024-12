Subsidiepot voor tweedehandse elektrische auto's leeg

DEN HAAG (ANP) - De subsidiepot voor de aanschaf van een tweedehandse elektrische auto is helemaal leeg. Dat is te zien op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Donderdag zat er nog 170.000 euro in de pot.

In totaal was er dit jaar 52,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor de aankoop van een gebruikte elektrische personenauto. Dat is voor het laatst, want volgend jaar wordt de zogeheten Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) stopgezet door het kabinet.

De subsidiepot voor de aankoop van een nieuwe elektrische personenauto was in november al leeg. In totaal was daar 58 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.