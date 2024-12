Veel meer witte waterstof dan gedacht: genoeg om auto's eeuwen te laten rijden

In de aardkorst zit veel meer natuurlijke waterstof dan wetenschappers tot nu toe aannamen. De totale hoeveelheid van deze witte waterstof bevat zelfs meer energie dan alle aardgasreserves wereldwijd. Auto's zouden er eeuwenlang op kunnen rijden.

Waterstof biedt een aantrekkelijk alternatief in de energietransitie, omdat de verbranding uitsluitend water oplevert. Normaal gesproken kost de productie van waterstof energie, maar natuurlijke witte waterstof biedt mogelijk een energieneutrale oplossing. Recente ontdekkingen laten zien dat er een immense voorraad beschikbaar is, voldoende om de wereldwijde energiebehoefte voor tweehonderd jaar te dekken, zelfs als slechts 2 procent kan worden gewonnen.

Waterstof kan niet alleen voertuigen aandrijven, maar ook energiecentrales van brandstof voorzien. Dit natuurlijke gas, naar schatting 5,6 biljoen ton, biedt een duurzaam alternatief. Hoewel lange tijd werd aangenomen dat waterstof te vluchtig is om zich ondergronds op te hopen, blijkt het zich in hoge concentraties in het gesteente van de aarde te bevinden. Europese en Afrikaanse onderzoekers werken al aan manieren om deze energiebron te benutten, aldus een rapport in het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

Mislukte experimenten met waterstof

In het verleden experimenteerden autofabrikanten zoals BMW, Toyota en Honda met auto's die waterstof als brandstof gebruiken. Bij deze technologie wordt waterstof direct in de cilinders geïnjecteerd, net als bij LPG-conversies. Toch blijkt het efficiënter om waterstof te benutten in brandstofcelauto’s, waarin het wordt omgezet in elektriciteit die een elektromotor aandrijft.

Het is verrassend dat deze waterstofbronnen tot nu toe grotendeels over het hoofd werden gezien. Bij olie- en gasboringen werd vaak niet gemeten of waterstof aanwezig was, omdat de focus lag op fossiele brandstoffen. Bovendien komen waterstof en fossiele reserves zelden op dezelfde locaties voor. Onderzoek van de US Geological Survey (USGS) in 2022 toonde echter al aan dat er mogelijk genoeg natuurlijke waterstof aanwezig is om duizenden jaren energie te leveren. Recente bevindingen bevestigen deze voorspellingen.

Op dit moment wordt witte waterstof direct gebruikt in Mali. In het dorp Bourakébougou, niet ver van de hoofdstad Bamako, voorziet een kleine generator, aangedreven door witte waterstof, in de elektriciteitsbehoefte van de gemeenschap. Deze waterstof ontstaat door een natuurlijke reactie tussen ijzer en water onder hoge druk en temperatuur in de aardkorst. Dit proces produceert continu nieuwe waterstof, wat suggereert dat de voorraad vrijwel onuitputtelijk is.

Direct uit de aarde

Het Hyafrica-project, een samenwerking tussen de Afrikaanse en Europese Unie, onderzoekt de mogelijkheden van witte waterstof voor het continent. Door fossiele brandstoffen over te slaan, kunnen Afrikaanse landen hun energiebehoefte vervullen zonder grote hoeveelheden CO2 uit te stoten.

Een belangrijk voordeel van witte waterstof is dat het direct uit de aarde kan worden gewonnen, zonder de energie-intensieve processen die nodig zijn voor de productie van kunstmatige waterstof. Dit vermindert het energieverlies aanzienlijk in vergelijking met zowel traditionele waterstof als elektrische voertuigen. Hoewel de kosten en energiedichtheid van witte waterstof cruciale factoren blijven, lijkt deze bron veelbelovend voor een duurzame toekomst.

Bron: AD