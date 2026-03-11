ECONOMIE
Succes nieuwe Pokémon-game stuwt beurswaarde Nintendo

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 9:06
anp110326083
TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Nintendo was woensdag een grote winnaar op de beurs in Japan dankzij het succes van de nieuwste game van Pokémon. Dat spel, genaamd Pokémon Pokopia, zou de verkoop van Nintendo's nieuwste console, de Switch 2, ook kunnen aanjagen, denken kenners.
De beurswaarde van Nintendo ging bijna 9 procent omhoog. De koersstijging komt doordat fysieke exemplaren van Pokémon Pokopia, dat op 5 maart werd uitgebracht, bij verschillende grote retailers in de Verenigde Staten al zijn uitverkocht.
Volgens een analist van de firma Jefferies neemt de populariteit van spelcomputer Switch 2 ook toe. Dat kan Nintendo helpen om de stijgende kosten van geheugenchips te compenseren. Door zorgen daarover daalde de beurswaarde eerder flink.
Volgens een deskundige bij Toyo Securities lijkt Pokémon Pokopia op Animal Crossing. Dat spel, waarin de gamers ook een eigen wereldje opbouwen, werd tijdens de coronapandemie een wereldwijde hit en was een belangrijke aanjager van de verkopen van de voorganger van Nintendo's eerste Switch-console.
