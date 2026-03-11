ECONOMIE
België organiseert alternatief songfestival tegen deelname Israël

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 9:06
BRUSSEL (ANP) - Een aantal Belgische organisaties houdt op dinsdag 12 mei in eigen land een alternatief songfestival als reactie op de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. Het evenement heet United for Palestine en heeft enkele oud-songfestivaldeelnemers op het affiche staan, melden Belgische media.
Onder anderen voormalig songfestivalkandidaat Gustaph, die in 2023 meedeed namens België, en Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert (songfestivaldeelnemer in 2021) doen mee. Ook treden andere Belgische artiesten als Daan en Zap Mama op tijdens het alternatieve songfestival.
"Als het officiële festival geen rode lijn trekt, bouwen wij zelf een ander podium", zegt actrice Katrien De Ruysscher namens de organisatoren. Op de dag van het alternatieve songfestival strijden België en Israël in Wenen in de eerste halve finale om een plek in de eindstrijd.
