Natuurorganisaties bezorgd om gestegen uitstoot broeikasgassen

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 8:37
DEN HAAG (ANP) - "Zorgwekkende cijfers", aldus directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu in reactie op het nieuws dat de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar toenam. Ook andere natuurorganisaties zijn bezorgd.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM/Emissieregistratie werden vorig jaar 0,8 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2024. Het klimaatdoel van 2030 raakt zo verder uit zicht. Volgens Demmers maken de cijfers duidelijk "wat er gebeurt als klimaatbeleid wordt afgezwakt. De uitstoot is te hoog en daalt niet meer".
Greenpeace Nederland vindt dat het huidige klimaatbeleid "te traag" gaat. De oorlog in het Midden-Oosten laat volgens klimaatexpert Maarten de Zeeuw van Greenpeace bovendien zien "dat inzetten op schone en betaalbare energie van eigen bodem al veel eerder had moeten gebeuren".
Milieudefensie noemt de cijfers "glashelder". "Deze CBS-cijfers bevestigen dat grote vervuilende bedrijven falen om hun uitstoot binnen de klimaatdoelen te brengen."
