Sunweb komt gedupeerden door cyberaanval niet tegemoet

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 13:28
anp061025100 1
ROTTERDAM (ANP) - Sunweb komt klanten die zijn getroffen door het datalek bij de reisorganisatie niet tegemoet. De eventuele slachtoffers van de phishingmails van vorige week krijgen de schade niet vergoed, meldt een woordvoerster. Ook mensen die hun vakantie van de komende weken willen omboeken omdat hun reisdata en adresgegevens zijn gelekt, krijgen geen coulance.
Sunweb ontdekte de cyberaanval vorige week, nadat klanten zich hadden gemeld met phishingmails die zij hadden ontvangen. Cybercriminelen waren een systeem van de reisorganisatie binnengedrongen en gebruikten de gegevens om klanten te vragen een betaling te doen. Anders was het dreigement dat de reis zou worden geannuleerd.
Sunweb zegt niet hoeveel klanten zijn gedupeerd, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens nog onderzoek doet. Met name vrijdag meldden veel ongeruste klanten zich. Zij zijn onder meer bang voor inbrekers als ze op vakantie zijn, omdat de hackers weten wanneer ze weg zijn en waar ze wonen.
