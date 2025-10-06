Moordverdachte De Vries: ging als vader cel in, als opa eruit

SCHIPHOL (ANP) - Delano G., de man die ervan wordt verdacht dat hij misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft doodgeschoten, noemt zijn veroordeling tot 28 jaar cel door de rechtbank "niet niks". "Ik ging als vader de cel in en kom waarschijnlijk als opa naar buiten", zei hij maandag in de beveiligde rechtbank op Schiphol tijdens de eerste dag van het hoger beroep.

Hij gaf aan verder niets te willen verklaren. De voorzitter van het gerechtshof Amsterdam probeerde het nog wel, door hem te vragen naar eventuele druk die op hem zou zijn uitgeoefend. Daar zou hij in de rechtbank op hebben gehint. Maar ook daar wilde hij niets over vertellen.

Tegen G. (26) was een levenslange gevangenisstraf geëist. Donderdag volgen de strafeisen in hoger beroep.