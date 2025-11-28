ECONOMIE
Gek genoeg is deze gewoonte een belangrijke voorspeller van een goed huwelijk

gezondheid
door Nina van der Linden
vrijdag, 28 november 2025 om 19:54

De een drinkt graag een borreltje, de ander houdt het bij een kopje thee. Je zou denken: leven en laten leven. Maar hoe je aankijkt tegen alcoholgebruik blijkt belangrijk voor het succes van je relatie. 
Onderzoekers van de Universiteit van Buffalo sloegen er tientallen studies op na over het onderwerp en het is echt zo dat koppels met vergelijkbare drinkgewoontes een gelukkigere relatie hebben. Vooral als de vrouw veel drinkt en de man weinig gaat het mis.
Zo is er een studie waarin de deelnemers die zeiden hetzelfde drinkpatroon te hebben het gelukkigste huwelijk hadden. Ook was er een onderzoek dat uitwees dat als een van de twee vaker of meer dronk dan de ander de relatie minder fijn was. 
En er was een Amerikaanse studie uit 2005 die aantoonde dat de gelukkigste stellen samen evenveel dronken. Dat was beter dan wanneer ze apart van elkaar dronken. Ook is niet zelden alcohol een oorzaak van scheidingen. "Deze bevindingen tonen aan dat alcoholgebruik mogelijk een grote rol speelt in de sociale contacten van een koppel en de interactie kan verhogen, waardoor de huwelijkstevredenheid toeneemt”, aldus de onderzoekers.
Bron: Metro

