Swedbank ontloopt boete van Amerikaanse beurswaakhond

Economie
door anp
zondag, 07 september 2025 om 12:54
STOCKHOLM (ANP) - De Zweedse bank Swedbank is in de Verenigde Staten af van een van de drie onderzoeken naar tekortkomingen bij de strijd tegen witwassen. De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft zijn onderzoek afgesloten zonder handhavingsmaatregelen, meldde het financiële concern aan beleggers. Daarmee ontloopt de bank een boete van deze toezichthouder.
Het onderzoek begon in 2019 en draaide om mogelijk gebrekkige communicatie. In de VS lopen nog wel onderzoeken van het ministerie van Justitie en een financieel toezichthouder van de staat New York. Zij richtten zich op Swedbank toen bekend werd dat de bank te weinig had gedaan tegen witwassen. Zweedse autoriteiten legden Swedbank in 2020 een boete van omgerekend honderden miljoenen euro's op voor overtredingen van antiwitwaswetgeving.
"Met deze bekendmaking laten we weer een onderzoek naar tekortkomingen uit het verleden achter ons", zei topman Tomas Hedberg.
