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Swedbank schikt laatste witwasonderzoek in VS voor 50 miljoen

Economie
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 19:49
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STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - De Zweedse bank Swedbank heeft een schikking getroffen met een financieel toezichthouder van de Amerikaanse staat New York. Daarmee is een einde gekomen aan een zeven jaar durend witwasonderzoek in de Verenigde Staten, waarbij drie instanties betrokken waren.
Swedbank koopt het onderzoek af voor 50 miljoen dollar, omgerekend zo'n 43,7 miljoen euro. De kwestie ging over het niet verstrekken van informatie aan de autoriteit in 2016 en 2018. Met de schikking zijn alle Amerikaanse onderzoeken volgens de bank nu afgerond. "We kunnen dit nu achter ons laten", zegt topman Jens Henriksson van Swedbank. Het Amerikaanse ministerie van Justitie sloot in januari een onderzoek af zonder sancties op te leggen.
De onderzoeken begonnen in 2019 en werden ook in Zweden en Estland gedaan. Ze gingen over de inspanningen van Swedbank om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en over het openbaar maken van informatie over de jaren 2007 tot 2019.
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