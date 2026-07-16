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Veel brouwerijen merken naar verwachting weinig van watertekort

Economie
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 19:32
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DEN HAAG (ANP) - Veel Nederlandse bierbrouwerijen zullen naar verwachting weinig merken van een watertekort. Zij maken gebruik van eigen ondergrondse bronnen en hebben hierdoor voldoende water beschikbaar. Dat stelt Nederlandse Brouwers, een organisatie die de belangen van vijftien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen behartigt.
Bier bestaat voor een groot deel uit water en water is daarnaast een belangrijk onderdeel van het brouwproces. Het is nodig voor het spoelen van de flessen, het reinigen van leidingen en het koelen tijdens het brouwproces.
Brouwerijen die gebruikmaken van leidingwater zullen wanneer gevraagd hun verantwoordelijkheid kunnen nemen door piekopnamemomenten te vermijden, legt de overkoepelende organisatie, waar onder meer Heineken, Grolsch en Royal Swinkels bij zijn aangesloten, uit.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft donderdag opgeschaald naar een feitelijk watertekort. De overheid kijkt samen met drinkwaterbedrijven naar nieuwe maatregelen om water te verdelen. Welke maatregelen dat gaan zijn, is nog niet bekend.
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