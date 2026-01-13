Winter Vol Liefde: zo zag Robin uit Zweden er vroeger uit

Robin (59) woont pas sinds een jaar in het plaatsje Unnaryd in het zuiden van Zweden. Hij woont er in zo'n typisch Zweeds houten huisje. Maar wel alleen. Daarom zoekt hij een vrouw die hem gezelschap kan houden en doet hij dus mee aan Winter Vol Liefde.

Wie weet kan de Surinaamse Pearl zijn hart veroveren. De twee hebben zelfs al een paar zoenen uitgewisseld. Misschien kan zij hem ook leren koken, want de vijftiger komt niet verder dan een aardappel in de airfryer en een hamburger in de pan.

Benieuwd hoe hij er vroeger uitzag? Er is een foto opgedoken van hem toen hij in de vierde klas van de middelbare school zat: