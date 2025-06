Taiwan: constructieve handelsgesprekken met VS

TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - Taiwan heeft naar eigen zeggen de afgelopen dagen in een nieuwe overlegronde constructieve handelsgesprekken gevoerd met de Verenigde Staten over de importheffingen van president Donald Trump. Die gesprekken vonden plaats in Washington, aldus een verklaring van de Taiwanese overheid op zondag.

Taipei zegt dat vooruitgang is geboekt in het handelsoverleg. Vorige maand had de Taiwanese handelsvertegenwoordiger Yang Jen-ni in Zuid-Korea een ontmoeting met haar Amerikaanse tegenhanger Jamieson Greer. Trump zei begin april dat Taiwan heffingen krijgt opgelegd van 32 procent, maar dit werd vervolgens uitgesteld met negentig dagen om ruimte te bieden voor onderhandelingen.

Voordat Trump met die tarieven kwam had het grote Taiwanese chipconcern TSMC al aangekondigd ongeveer 100 miljard dollar aan extra investeringen te zullen doen in de VS. TSMC is onder meer een belangrijke toeleverancier van chips aan iPhone-maker Apple en AI-chipbedrijf Nvidia.