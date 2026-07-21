Taiwan klaagt oud-werknemer TSMC aan om lekken technologie China

TAIPEI (ANP/AFP) - Een oud-werknemer van het Taiwanese chipconcern TSMC is in Taiwan aangeklaagd voor het stelen van "kerntechnologie" van de chipmaker en een poging om dat naar China te lekken. Dat maakte het Taiwanese Openbaar Ministerie bekend. Het is volgens de openbaar aanklagers de eerste aanklacht in zijn soort op het eiland, dat door China wordt gezien als een afvallige provincie.

De man is aangeklaagd vanwege overtredingen van de nationale veiligheidswet en de wet op bedrijfsgeheimen. Hij werkte tussen mei 2023 en februari 2024 als adjunct-manager bij TSMC. Hij heeft volgens het OM in Taiwan naar verluidt samengespannen met een Chinese man om een chipbedrijf op te richten in China. Ze zouden talenten uit de Taiwanese chipsector weg willen kapen om ze vervolgens te laten "infiltreren in de Taiwanese halfgeleiderindustrie om technologie terug te sluizen" naar het Chinese bedrijf.

De openbaar aanklagers eisen een gevangenisstraf van zeven jaar.

'Nationale veiligheidsgeheimen'

De oud-medewerker wordt ervan verdacht 21 documenten van TSMC te hebben gekopieerd waarin "nationale veiligheidsgeheimen en algemene bedrijfsgeheimen" staan. Daarmee zou hij zijn deskundigheid aan Chinese financiers en technische experts willen bewijzen. Hij zou de documenten mee naar huis hebben genomen om ze te bestuderen met de intentie om ze in China te gebruiken.

TSMC had "onregelmatigheden" ontdekt en stelde een onderzoek in. Na het analyseren van elektronische gegevens en fysiek bewijsmateriaal stelt het Taiwanese OM dat "het bewijs voor de misdrijven duidelijk is".