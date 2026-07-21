Gezin in Gaza gedood bij Israëlische luchtaanval

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-Stad zijn dinsdag zes mensen gedood, melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Het gaat om een vader, moeder en hun vier kinderen.

De aanval vond plaats in Sabra, een wijk in Gaza-Stad. Het huis van het gezin werd geraakt en vloog in brand. Israël heeft de aanval bevestigd en zei dat die gericht was op een strijder van Hamas.

Israël en Hamas sloten in oktober een staakt-het-vuren, maar Israël is daarna doorgegaan met het uitvoeren van luchtaanvallen op de Gazastrook. Sindsdien zijn volgens de Palestijnen zeker 1150 mensen gedood.

Vorige week begonnen Palestijnen online met de campagne: 'Ze hebben je voorgelogen'. In filmpjes op sociale media vertellen burgers dat Israël niet is gestopt met de oorlog in Gaza en dat de aanvallen gewoon doorgaan, ondanks de afspraken uit het bestand.