Taiwan positief over handelsgesprek op hoog niveau met VS

TAIPEI (ANP/RTR) - Taiwan is positief over handelsbesprekingen met de Verenigde Staten. De hoogste handelsvertegenwoordigers van beide landen spraken elkaar op een economische top in Zuid-Korea. Volgens de Taiwanese vicepremier Cheng Li-Chiun verliep dat gesprek goed.

"Taiwan vertrouwt erop dat het een balans kan bereiken in de handel door meer aankopen te doen uit de VS", zei Cheng op een persconferentie in Taiwan. Van alle buitenlandse investeringen van Taiwanese bedrijven gaat het meeste geld naar de VS, benadrukte ze.

De Amerikaanse president Donald Trump legde Taiwan, een belangrijke chipproducent, in april importheffingen op van 32 procent. Vervolgens schortte hij die hoge heffingen op voor een periode van negentig dagen, bedoeld om onderhandelingen over een handelsdeal op gang te helpen. Trump hekelt vooral de handelstekorten in goederen van de VS met andere landen en wil dat andere landen meer Amerikaanse spullen kopen.