Oekraïne verliest F-16 na noodsituatie aan boord

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne zegt een F-16 te hebben verloren na een noodsituatie aan boord. De piloot heeft het toestel met zijn schietstoel veilig kunnen verlaten, staat in een verklaring van de Oekraïense luchtmacht.

De piloot was bezig met het afslaan van een Russische luchtaanval. De luchtmacht meldt dat het contact met de F-16 was verloren, maar deelt geen details over wat er aan de hand was.

De piloot schoot zich uit de F-16, nadat hij het toestel weg van de bewoonde omgeving had weten te sturen. Hij is gevonden door een zoek- en reddingsteam. In een verklaring staat dat de man in orde is en zijn leven niet in gevaar is.

Oekraïne ontving vorig jaar zijn eerste F-16's van Nederland en Denemarken. Het eerste toestel van Oekraïne stortte in augustus 2024 neer toen de piloot een Russische luchtaanval probeerde af te slaan. De militair kwam daarbij om het leven.