Tanken iets goedkoper na nieuws van vrijdag over opening Hormuz

EINDHOVEN (ANP) - Tanken is zaterdag weer iets goedkoper geworden. De vraag is wel wat de prijzen aan de pomp na het weekend gaan doen, omdat Iran heeft aangekondigd de Straat van Hormuz weer voor de scheepvaart te sluiten.

Vrijdag doken de olieprijzen flink omlaag nadat Iran een heropening van de voor de olie- en gasleveringen belangrijke zeestraat had aangekondigd. De grote oliemaatschappijen hebben hun adviesprijzen voor tankstations in Nederland vervolgens met enkele centen verder verlaagd.

Zowel voor een liter Euro95 als voor een liter diesel staat de adviesprijs nu op gemiddeld 2,526 euro. Sinds Iran en de Verenigde Staten meer dan een week geleden een wapenstilstand overeenkwamen, waren de prijzen aan de pomp al teruggelopen.

ING-econoom Rico Luman ziet nog veel onzekerheid in de markt. De ontwikkelingen van zaterdag zetten volgens hem mogelijk een rem op een verdere prijsdaling. Maar zolang het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten niet in gevaar is, voorziet hij ook geen flinke nieuwe prijsstijging aan de pomp.