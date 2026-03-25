ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tankpasaanbieder krijgt meer aanvragen vanwege duurdere brandstof

Economie
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 15:27
anp250326135 1
ROTTERDAM (ANP) - Tankpasaanbieder MKB Brandstof merkt dat tankpassen die automobilisten bij alle pompstations in Nederland kunnen gebruiken, veel populairder zijn geworden sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf zegt sinds het uitbreken van dat conflict ruim 20 procent meer aanvragen te hebben ontvangen voor zogenoemde universele tankpassen.
"Zo'n stijging hebben we nog niet eerder gezien", stelt een woordvoerster van MKB Brandstof. De aanbieder krijgt volgens haar vooral meer aanvragen van ondernemers die willen overstappen van een pas waarmee ze alleen bij een bepaald merk kunnen tanken. "Wij merken dat onze universele tankpas interessanter is, omdat ze dan een vrije keuze hebben waar ze tanken. Daardoor kunnen ze kiezen voor een pomp met de laagste prijs in de buurt."
De diesel- en benzineprijzen zijn door de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz flink toegenomen.
loading

hh 46544244

ANP-504427597

ANP-423410812

Scherm­afbeelding 2026-03-24 om 07.24.22

afbeeldingjpg-682812c1d0e19

ANP-431149688

Loading