Spierpijn na het sporten? Zo kom je er sneller vanaf





Spierpijn na een fanatieke sportsessie? Met lichte beweging, warmte, slim rekken en goede nachtrust kom je sneller van die stijve, zeurende spieren af

Fanatiek gesport en nu kom je de trap nauwelijks meer af? Spierpijn hoort bij trainen, maar dat betekent niet dat je er dagenlang onder moet lijden. Met een paar simpele keuzes kun je het herstel van je spieren versnellen en de ergste stijfheid beperken.

De belangrijkste regel: geef je spieren rust, maar kruip niet op de bank. Lichte beweging – wandelen, rustig fietsen, een korte, ontspannen stretchsessie – stimuleert de doorbloeding en helpt afvalstoffen af te voeren. Vermijd wel zware krachttraining van de spiergroepen die zeer doen; die hebben nu vooral herstel nodig. Warmte kan ook wonderen doen: een warme douche, bad of een bezoek aan de sauna ontspant gespannen spieren en verzacht het pijngevoel.