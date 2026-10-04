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Taskforce gaat voor Trump risico's en kansen AI in kaart brengen

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - Een taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie (AI) in kaart brengen. Ook wordt gekeken hoe overregulering kan worden voorkomen, om innovatie niet in de weg te zitten. Dat heeft het hoofd van de taskforce, Jay Clayton, gezegd tegen The Wall Street Journal.
Clayton, directeur van de Amerikaanse nationale inlichtingendiensten, is door diverse media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar in de regering van president Donald Trump. Die titel is evenwel nog niet bevestigd. Clayton zou de tweede worden met die informele titel, na investeerder David Sacks, die de rol vervulde aan het begin van Trumps tweede termijn en inmiddels is opgestapt.
De nieuwe zogenoemde Super Intelligence Force krijgt 120 dagen de tijd om verslag uit te brengen over de risico's en kansen van AI. Volgens Clayton is het belangrijk dat de VS voorop blijven lopen op dit vlak. Onder anderen vicepresident JD Vance en minister van Financiën Scott Bessent zijn ook onderdeel van de taskforce.
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