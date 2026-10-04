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Iran: zeven voorwaarden aan VS voor heropening Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
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TEHERAN (ANP/DPA) - De Verenigde Staten moeten aan zeven voorwaarden voldoen voordat Iran de Straat van Hormuz heropent, stelt de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammed Bagher Ghalibaf.
Volgens het staatspersbureau IRNA verklaarde Ghalibaf, tevens hoofdonderhandelaar, dat de belangrijke zeestraat afgesloten blijft totdat aan de voorwaarden is voldaan. De eisenlijst is gebaseerd op het tussentijdse akkoord van juni. Teheran heeft de lijst via bemiddelaar Qatar aan de Amerikaanse regering overhandigd.
Iran eist onder meer dat de VS een einde maken aan de zeeblokkade van Iraanse havens en schepen. Ook moeten de VS het verbod op Iraanse olie-export opheffen, Iraanse tegoeden vrijgeven, alle sancties tegen het land intrekken en alle militaire acties tegen Iran en zijn regionale bondgenoten, zoals Hezbollah in Libanon, staken.
Volgens Ghalibaf is de tijd van afwachten en het opleggen van eenzijdige eisen voorbij. De positie van Iran is volkomen duidelijk en definitief, voegde hij volgens IRNA toe.
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