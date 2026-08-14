Tata Steel berispt om duurzaamheidsreclames rond groen staal

AMSTERDAM (ANP) - Tata Steel is door de Reclame Code Commissie (RCC) op de vingers getikt vanwege zijn duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf in IJmuiden zei daarin dat het zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent verlaagt, in 2045 CO2-neutraal is en dat het bedrijf groen staal gaat produceren met groene waterstof. Maar Tata Steel heeft volgens de RCC onvoldoende aangetoond dat het bedrijf zijn ambities voor de productie van groen staal kan halen.

De Stichting Gezondheid op 1 en Stichting Urgenda hadden een klacht ingediend over vier claims van Tata Steel. De RCC oordeelt dat de uitingen in strijd zijn met de code voor duurzaamheidsreclames, waarin staat dat duurzaamheidsambities geen te rooskleurig beeld mogen schetsen van geboekte en nog te boeken resultaten rond duurzaamheid. De RCC roept Tata Steel op niet meer op deze manier reclame te maken.

Tata Steel kan nog in beroep gaan tegen de beslissing. Uitspraken van de Reclame Code Commissie zijn niet bindend.