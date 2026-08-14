Den Bosch: het is aan boeren zelf om niet op de snelweg te rijden

DEN BOSCH (ANP) - Het is primair aan de bestuurders van tractoren om geen overtredingen te plegen, zoals op de snelweg rijden. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch. "Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt."

In Den Bosch was op vrijdag een groot boerenprotest waar mensen met trekkers vanuit binnen en buiten de provincie op af kwamen. Op de A59 bij Heesch in Noord-Brabant veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde.

De woordvoerder benadrukt dat de gemeente niet kan handhaven buiten de grenzen van Den Bosch, zoals op de snelweg naar de stad toe waar het ongeluk gebeurde.

"Voor de snelwegen binnen het grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch geldt als uitgangspunt dat we tractoren op snelwegen niet zien als onderdeel van het demonstratierecht en niet tolereren op de snelweg", zegt de woordvoerder. Na de demonstratie bij het provinciehuis is getracht om landbouwvoertuigen van de snelweg af te houden, maar gezien de vele opritten "is dat niet volledig voorkomen."