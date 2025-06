Tata Steel: CO2-uitstoot met 5 megaton omlaag door verduurzaming

IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel Nederland zegt dat de CO2-uitstoot van de staalfabriek in IJmuiden vanaf 2030 jaarlijks met 5 megaton wordt verlaagd door duurzamere productie. Dat is een vermindering van 40 procent vergeleken met het huidige niveau. Dat staat in het Milieu Effect Rapport dat Tata Steel heeft ingediend bij de provincie Noord-Holland en op de eigen website is gepubliceerd.

In het verduurzamingsplan Groen Staal gaat Tata Steel het gebruik van steenkolen fors verlagen door over te stappen op aardgas en duurzaam opgewekte stroom. Volgens het concern is die vermindering van 5 megaton de grootste CO2-reductie door een bedrijf in Nederland ooit. Dat kan nog groter worden door in de toekomst ook gebruik te gaan maken van waterstof en opslag van CO2.

"Ons Groen Staal-plan, dat mede vorm is gegeven door de vakbonden, wordt volledig gesteund door ons moederbedrijf in India. Het betekent voor ons en voor de omgeving de komende jaren een ongekende verandering", zegt topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland.