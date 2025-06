Onderzoek: agressie en geweld in asielopvang nemen toe

DEN HAAG (ANP) - In asielzoekerscentra en noodopvanglocaties zijn steeds meer incidenten met geweld en agressie. Het ging vorig jaar om 16.200 gevallen. Dat is 21 procent meer dan een jaar eerder, meldt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De stijging komt volgens de onderzoekers doordat de asiellocaties steeds meer mensen opvangen. "Nooit eerder was de bezetting in de asielopvang zo hoog als in 2024", stelt het WODC. De asiellocaties vingen vorig jaar in totaal zo'n 106.000 mensen op. Ongeveer 11 procent van hen was betrokken bij een incident, terwijl dit een jaar eerder 9 procent was.

Bij de incidenten zijn opvallend veel minderjarige asielzoekers betrokken. Hun locaties hebben 6 procent van het totale aantal opgevangen mensen, maar 36 procent van de incidenten.

Bij geweld en agressie gaat het om mensen die elkaar te lijf gaan, maar ook om verbaal en non-verbaal geweld en om mensen die dreigen zichzelf iets aan te doen.