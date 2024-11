Tata Steel gaat extra bezuinigen in Nederland

VELSEN-NOORD (ANP) - Staalconcern Tata Steel, bekend van het hoogovencomplex bij IJmuiden, gaat komende maanden nog 60 miljoen euro extra bezuinigen in Nederland. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

"Het hoeft denk ik geen uitleg dat de Europese staalmarkt op dit moment zwak is, sla de kranten maar open. En wij moeten ons aan deze marktomstandigheden aanpassen en inspannen om kosten waar mogelijk te verlagen", aldus de zegsman.

Een speciaal team is aangesteld om te zoeken naar extra maatregelen. "We kijken dwars door de organisatie heen om extra kosten te besparen, waarbij de productie van ons staal en het verkopen van ons staal buiten schot blijft. Daar gaan we niet op besparen."

Doelstellingen verder aangescherpt

Het concern kondigde in september al bezuinigingen aan. Er zouden geen banen worden geschrapt, maar er werd wel een gedeeltelijke vacaturestop ingevoerd.

Kostenbesparende maatregelen hebben inmiddels al een aantal tastbare resultaten opgeleverd maar nog niet voldoende, geeft de woordvoerder aan. "Daarom hebben we onze doelstellingen verder aangescherpt en gaan we hier de komende periode mee door."