ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tata Steel mag energiecentrales Vattenfall overnemen

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 17:12
anp130825123 1
DEN HAAG (ANP) - Tata Steel heeft goedkeuring gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om twee elektriciteitscentrales in Velsen-Noord over te nemen van Vattenfall, evenals de warmtekrachtcentrale op het hoogovencomplex. De deal werd eerder al bekendgemaakt, maar toen moest de concurrentiewaakhond nog akkoord gaan. Dat is nu gebeurd.
Velsen 24 en Velsen 25 zijn conventionele stoomcentrales die respectievelijk in 1974 en 1986 in gebruik zijn genomen. Ze onderscheiden zich, samen met de uit 1997 stammende IJmond-centrale, van andere elektriciteitscentrales in Nederland doordat ze restgassen uit de nabijgelegen hoogovens gebruiken voor het opwekken van stroom.
Voor Tata Steel zijn de centrales essentieel voor de overgang naar een duurzamere productie van staal. "Op termijn is Tata de meest logische eigenaar van de centrales", stelde Vattenfall daarom al. Voor het energiebedrijf past het afstoten van de centrales eveneens in zijn streven om de CO2-uitstoot flink terug te dringen.
Vorig artikel

Zelensky na overleg met Trump: Poetin bluft op het slagveld

Volgend artikel

ACM wijst sociale media op verantwoordelijkheid rond verkiezingen

POPULAIR NIEUWS

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat

Schermafbeelding 2025-08-13 094750

B&B Vol liefde: Shirley is echt een heks en Rinus neemt wraak

anp120825149 1

‘Geheime reis’: Geen bijeenkomst lijsttrekkers op Lowlands na afzegging Yeşilgöz

ANP-505658403

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

shutterstock_2473267707

Al bij een glas per dag neemt kans op alvleesklierkanker toe

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt