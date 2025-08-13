Tata Steel mag energiecentrales Vattenfall overnemen

DEN HAAG (ANP) - Tata Steel heeft goedkeuring gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om twee elektriciteitscentrales in Velsen-Noord over te nemen van Vattenfall, evenals de warmtekrachtcentrale op het hoogovencomplex. De deal werd eerder al bekendgemaakt, maar toen moest de concurrentiewaakhond nog akkoord gaan. Dat is nu gebeurd.

Velsen 24 en Velsen 25 zijn conventionele stoomcentrales die respectievelijk in 1974 en 1986 in gebruik zijn genomen. Ze onderscheiden zich, samen met de uit 1997 stammende IJmond-centrale, van andere elektriciteitscentrales in Nederland doordat ze restgassen uit de nabijgelegen hoogovens gebruiken voor het opwekken van stroom.

Voor Tata Steel zijn de centrales essentieel voor de overgang naar een duurzamere productie van staal. "Op termijn is Tata de meest logische eigenaar van de centrales", stelde Vattenfall daarom al. Voor het energiebedrijf past het afstoten van de centrales eveneens in zijn streven om de CO2-uitstoot flink terug te dringen.