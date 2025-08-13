ECONOMIE
ACM wijst sociale media op verantwoordelijkheid rond verkiezingen

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 17:14
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst onlineplatforms als Facebook, Snapchat, TikTok en X op hun verantwoordelijkheid en verplichtingen rond betrouwbare informatie in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De toezichthouder heeft twaalf platforms hierover een brief gestuurd.
Volgens Europese regels moeten grote onlineplatforms illegale haatzaaiende inhoud, malafide buitenlandse inmenging en desinformatie op hun platform tegengaan. "Onder de Digital Services Act (DSA) moeten zij een transparant en zorgvuldig beleid voeren wat betreft de inhoud op hun platforms en doeltreffende maatregelen nemen tegen illegale inhoud. Dit is extra belangrijk tijdens verkiezingen", benadrukt ACM-bestuurder Manon Leijten.
De toezichthouder wil van de platforms ook weten wat ze doen om mensen te beschermen tegen onbetrouwbare informatie over de verkiezingen op 29 oktober. De afgelopen jaren zijn de zorgen over buitenlandse inmenging bij verkiezingen toegenomen in onder meer Europa.
