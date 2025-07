Tata Steel Nederland krimpt raad van bestuur in

VELSEN-NOORD (ANP) - Tata Steel Nederland heeft zijn raad van bestuur ingekrompen van vijf naar vier functies. De stap maakt deel uit van een bredere reorganisatie. De staalfabrikant kondigde dat "transformatieprogramma" in april aan en zei daarbij ook veel banen te schrappen om winstgevender te worden.

Tom Eussen en Gunilla Saltin vertrekken uit de raad van bestuur en verlaten op termijn ook het bedrijf, maakte Tata Steel Nederland bekend. Eussen was algemeen directeur in IJmuiden en Saltin was algemeen directeur van de downstream-onderdelen, waar staal verder wordt verwerkt voor verschillende toepassingen.

Daarmee bestaat de raad van bestuur nu uit drie personen: topman Hans van den Berg, financieel bestuurder Hans Turkesteen en de nieuw benoemde operationeel topman Akash Latchman. Tata Steel Nederland is nog op zoek naar een commercieel bestuurder.