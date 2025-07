Wij Europese domkoppen: hoe heter het juist hier wordt des te minder aandacht voor klimaatmaatregelen

Het is hittegolfseizoen in Europa, en de eerste schattingen begroten dat ongeveer 2300 mensen het leven hebben gelaten door de recente golf die eind juni begon. De extreme hitte, die temperaturen van meer dan 38 °C haalde, leidde tot beschermende maatregelen, zoals de sluiting van kernreactoren en scholen, en de stopzetting van bezoeken aan de Eiffeltoren. Dit soort noodsituaties komt steeds vaker voor, aangezien Europa sneller opwarmt dan andere regio's.

Dit was een kans voor Europese politici om te bewijzen dat ze de ernst van de situatie inzien en de oorzaken van de toenemende hitte aanpakken en hard werken om uitstoot te verminderen. Echter, in plaats daarvan zijn ze gestopt met het naleven van afspraken over klimaatmaatregelen die in het verleden zijn gemaakt. Terwijl rechtse partijen tegen de Europese Unie beweren dat te veel gedaan wordt, bouwen Europese leiders hun ambities af om de economie groener te maken.

Extreemrechtse krachten hebben zich al lang tegen de Green Deal verzet. De Hongaarse premier Viktor Orbán deed het snel af als een “utopische fantasie”; de extreemrechtse Vox, een kanshebber voor de volgende Spaanse regering, eist dat het volledig wordt geschrapt. In Rome neemt Giorgia Meloni's Broeders van Italië een genuanceerder standpunt in en spreekt ze in volkse bewoordingen over het beschermen van de natuur, terwijl ze zich verzet tegen plannen voor industriële aanpassing. Volgens haar zou een dergelijk programma een “woestijn” creëren waarin “niets groen is”.

Enkele jaren geleden was er een verschuiving in de gemoedstoestand toen Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, beloofde de Europese Green Deal centraal te stellen in haar agenda. Het plan was gebaseerd op ongeveer 1 biljoen euro aan publieke en private investeringen, met het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Europese leiders lijken hun wil om het goede voorbeeld te geven te verliezen. Sommige voorgestelde maatregelen, zoals de Europese Unie die 3 procent van de uitstootverminderingen in 2036 van niet-Europese landen wil kopen, verstoren het leiderschapsimago van de Unie. Trends zoals deze zijn zorgwekkend, aangezien de Europese Unie in de afgelopen jaren meer vooruitgang heeft geboekt in klimaatneutraliteit dan andere grote economieën. Er zijn echter zorgen over de plannen om de uitstoot te verminderen, omdat Frankrijk bijvoorbeeld heeft aangegeven de EU-klimaatdoelstellingen voor 2040 te willen uitstellen.